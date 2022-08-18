Жители Искитима в Новосибирской области возмутились строительству исправительного центра среди жилых домов

Фото: Depositphotos, «Новосибирская птицефабрика»

В Новосибирской области жители готовятся выйти на протесты в случае открытия ИЦ посреди микрорайона.

12 августа Глава Искитима Сергей Завражин подтвердил слухи об открытии исправительного центра в микрорайоне Шипуново. Жители уже готовы выходить на митинги против нового объекта.

Владелец здания — компания «Новосибирская птицефабрика». Адрес нового объекта — г. Искитим, улица Прорабская, дом 13. Под ИЦ руководство птицефабрики решило переделать одно из зданий предприятия. Там будут жить и работать 50 заключенных.

Как сообщила заместитель генерального директора «Новосибирской птицефабрики» Галина Лупанова, с помощью заключенных птицефабрика хочет решить проблему нехватки рабочих. По ее словам, птицефабрика испытывает нехватку рабочих, даже несмотря на «хорошую зарплату».

Опасения жителей города по поводу новых соседей в микрорайоне Шипуново не развеял и мэр города, который не занял позицию граждан в вопросе постройки ИЦ, а предпочел уклониться от ответа.

Жители Шипуново в соцсетях уже выражают готовность выходить на митинги и протестовать, пока не получат поддержки и понимания от городской администрации.

Ранее стало известно, что в Новосибирске 26-летнего бывшего сотрудника колонии осудят за взятки от заключенных.