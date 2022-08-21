26-летняя женщина угнала «ВАЗ» у пенсионера под Новосибирском

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области полицейские задержали 26-летнюю местную жительницу по подозрению в угоне автомобиля у 63-летнего мужчины.

26-летняя жительница Новосибирской области угнала автомобиль "ВАЗ" у 63-летнего мужчины в Коченёво. Похитительница сразу призналась в содеянном и заявила, что "просто хотела покататься". Об этом сообщается на сайте Г МВД по региону.

Как удалось выяснить полицейским, 26-летняя сибирячка оказалась почти профессиональной угонщицей. Ранее она уже была судима на угон и управление авто в состоянии опьянения.

На этот раз отечественное авто было обнаружено неподалеку от места совершения преступления. Задержанная призналась в содеянном.

Сейчас в отношении автоледи возбуждено уголовное дело. Сибирячке вменяют «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, в июле в Новосибирске пьяный мужчина угнал "Субару" на улице Петухова.