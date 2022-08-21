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общество

500 килограммов вторсырья для переработки сдали за день жители Новосибирска

Фото 500 килограммов вторсырья для переработки сдали за день жители Новосибирска
Фото 500 килограммов вторсырья для переработки сдали за день жители Новосибирска

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Больше 500 килограммов крышек и батареек сдали в экомобиль новосибирцы 18 августа.

18 августа в Новосибирске прошла экологическая акция по сбору вторичного сырья — предметов, которые уже выполнили свою основную функцию, но остались пригодными для переработки.

Во время акции на площади Ленина находился экомобиль, в который новосибирцы могли отдать собранное ими вторсырьё. За день жители принесли 272 килограмма пластиковых крышек, а также 232 килограмма использованных батареек — всего 504 килограмма материала для переработки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В мае 2022 года возле одного из торговых центров в Новосибирске появился бокс с контейнерами для раздельного сбора пяти фракций отходов — известно, что число подобных экопунктов планируют увеличивать.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

экология
Новосибирская область
мусоропереработка
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