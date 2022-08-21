500 килограммов вторсырья для переработки сдали за день жители Новосибирска

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Больше 500 килограммов крышек и батареек сдали в экомобиль новосибирцы 18 августа.

18 августа в Новосибирске прошла экологическая акция по сбору вторичного сырья — предметов, которые уже выполнили свою основную функцию, но остались пригодными для переработки.

Во время акции на площади Ленина находился экомобиль, в который новосибирцы могли отдать собранное ими вторсырьё. За день жители принесли 272 килограмма пластиковых крышек, а также 232 килограмма использованных батареек — всего 504 килограмма материала для переработки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В мае 2022 года возле одного из торговых центров в Новосибирске появился бокс с контейнерами для раздельного сбора пяти фракций отходов — известно, что число подобных экопунктов планируют увеличивать.