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общество

Министр Федорчук оценил вероятность дистанта для школьников Новосибирска

Фото Министр Федорчук оценил вероятность дистанта для школьников Новосибирска
Фото Министр Федорчук оценил вероятность дистанта для школьников Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал возможность перевода школьников на дистанционное обучение в сентябре 2022 года.

Школы Новосибирской области начнут новый учебный год в традиционном очном формате, несмотря на рост заражений коронавирусом. Об этом министр образования региона Сергей Федорчук заявил в ходе интервью на площадке ЦУР.

"В настоящее врем мы готовимся к нормальному, очному старту учебного года. При этом в обязательном порядке будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Будет входной контроль, будем проводить регулярные санобработки и, конечно, рекомендуем учителям носить маски", — сказал Федорчук.

Комментируя возможность введения дистанционного обучения для школьников, министр отметил, что всё будет зависеть от скорости распространения коронавирусной инфекции.

"Будет дистант или нет, зависит от многих обстоятельств. Назову два: это масштаб эпидемии и количество болеющих учителей. Исходя их этого и будет приниматься решение", — добавил глава образовательного ведомства.

Федорчук подчеркнул, что уроки в школах будут проходить очно, при этом в образовательным учреждениях постараются отказаться от проведения массовых мероприятий.

Напомним, ранее был опубликован прогноз погоды на 1 сентября в Новосибирске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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