Опубликован прогноз погоды на 1 сентября 2022 года в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот Яндекс.Погода, Гисметео.ру

Погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на 1 сентября 2022 года в Новосибирске.

Пасмурная погода ожидается в Новосибирске в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода.

По данным ресурса, в первый день осени горожан ожидает температура до +14 градусов ночью и +17 градусов днём. Осадков не будет, но и солнце на небе тоже не покажется.

Яндекс.Погода предупреждает, что прогноз на ближайшие 10 дней, включая 1 сентября, составляется на основании усреднённых данных за несколько лет. Соответственно, ближе к дате данные могут измениться.

Ещё один популярный интернет-синоптик, сайт Гисметео.ру, даёт более позитивный прогноз на 1 сентября: до +28 градусов тепла днём и +14 градусов ночью. День обещает быть солнечным, без осадков. Единственное, что может испортить настроение, — сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Как ранее писал Сиб.фм, новая неделя в Новосибирской области начнётся с заморозков — 22 и 23 августа ожидается до -1 градуса по ночам.