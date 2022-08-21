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Заморозки до -1 градуса ожидаются в Новосибирске 22 и 23 августа

Фото Заморозки до -1 градуса ожидаются в Новосибирске 22 и 23 августа
Фото Заморозки до -1 градуса ожидаются в Новосибирске 22 и 23 августа

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области на новой рабочей неделе сохранятся ночные заморозки до -1 градуса.

Ночные заморозки до -1 градуса ожидаются в Новосибирской области 22 и 23 августа. Днем воздух будет прогреваться до +14 +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Волна заморозков в регионе началась еще с 18-19 августа и сохраняется уже около недели. 22 и 23 числа ночное похолодание продолжится.

Фото Заморозки до -1 градуса ожидаются в Новосибирске 22 и 23 августа 2

В понедельник, 22 августа, в Новосибирской области ожидается до +3 +8 ночью, в некоторых районах — до -1 градуса. Днём столбики термометров покажут до +15 градусов тепла. При этом ветер будет дуть северный с порывами до 12 метро в секунду. Местами вероятны дожди.

Фото Заморозки до -1 градуса ожидаются в Новосибирске 22 и 23 августа 3

Во вторник, 23 августа, сохранится такая же погода с ночными заморозками и ветром северного направления.

Ранее Сиб.фм писал, что прохладная осенняя погода установилась в Новосибирске с 15 августа. При этом возвращения тепла горожанам ждать не стоит, сказала руководитель отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Марина Виноградова.

Напомни, отопительный сезон в Новосибирске может начаться с 15 сентября.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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