Синоптик Виноградова заявила об окончании лета в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Холодный атмосферный фронт пришел на смену теплу в Новосибирской области.

Прохладная осенняя погода установилась в Новосибирске с 15 августа. При этом возвращения тепла горожанам ждать не стоит. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на руководителя отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Марину Виноградову.

По словам Виноградовой, точных данных о погоде на конец августа пока нет, но в ближайшие 3-4 дня в сибирской столице будет прохладно. Это связано с прохождением холодного атмосферного фронта, в зоне которого традиционно формируется кучевая облачность с грозами и градом.

Синоптик объяснила, что приход холодного фронта на смену жаре означает окончание лета и наступление предосенней поры. Дни становятся короче, а ночное выхолаживание воздуха становится все более ощутимым.

«‎Существенного повышение температуры мы в обозримом будущем не видим. Ветер сохранится северный и северо-западный, температурный фон будет примерно такой же. Сейчас уже вторая половина августа, которая в Сибири уже знаменует конец лета»‎, — отметила Виноградова.

Как ранее писал Сиб.фм, с 15 августа в Новосибирске началась неделя дождей.

Напомним, в субботу, 13 августа, в Новосибирске прошёл сильный ливень, затопивший улицы города. Спасатели эвакуировали из затопленных машин десятки человек.