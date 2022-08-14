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общество

В Новосибирске спасатели вытащили из затопленных машин 40 человек

Фото В Новосибирске спасатели вытащили из затопленных машин 40 человек
Фото В Новосибирске спасатели вытащили из затопленных машин 40 человек

Фото: группа «АСТ-54»

Пожарные спасли 40 человек, застрявших в машинах из-за ливня в Новосибирске.

В субботу, 13 августа, сотрудники МЧС вытащили 40 человек из машин, заблокированных из-за сильного дождя. Об этом спасатели сообщили в группе МЧС РФ по Новосибирской области во «Вконтакте».

В Калининском районе Новосибирска ливневая канализация не справилась с объемом воды во время сильного дождя, и потоки воды затопили проезжую часть. Помощь потребовалась 5 автомобилям, в которых суммарно находились 40 человек. Их них 10 были в личных легковых автомобилях, и еще 30 — в автобусе.

Спасатели МЧС с помощью автоцистерны и пожарной машины перевезли затопленные автомобили на более сухие участки дороги, после чего запертые внутри люди смогли выбраться.

Напомним, ночной ливень 8 августа обесточил 10 домов в Академгородке Новосибирска. Дождь длился несколько часов. За это время он подтопил некоторые дома и прилегающие к ним дорожки. Также выхлопные трубы некоторых автомобилей оказались в воде. На утро остались неработающими 8 светофоров, а также электросеть в некоторых домах.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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