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общество

Неделя дождей началась в Новосибирске 15 августа

Фото Неделя дождей началась в Новосибирске 15 августа
Фото Неделя дождей началась в Новосибирске 15 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот Яндекс.Погода

С 15 по 20 августа жителей Новосибирска ожидает пять дождливых дней.

Новая рабочая неделя в Новосибирске обещает быть тёплой, но дождливой. Осадки ожидаются в понедельник, 15 августа, а также 16, 17, 18 и 19 числа. Об этом сообщают погодные сервисы.

Фото Неделя дождей началась в Новосибирске 15 августа 2

По данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 15 августа, в городе ожидается +16 +21 градусов тепла. При этом по утрам возможны туманы из-за высокой влажности.

"Местами небольшие дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туманы", — предупредили синоптики.

Дождливая погода сохранится и в следующие дни недели. Яндекс Погода указывается на 70% вероятность осадков вплоть до пятницы.

Во вторник, 16 августа, и среду, 17 августа, пройдут ливни. Температура воздуха при этом не поднимется выше 16 градусов тепла. Ночью в городе похолодает до +6 градусов.

Напомним, в субботу, 13 августа, в Новосибирске прошёл сильный ливень, затопивший улицы города. Спасатели эвакуировали из затопленных машин десятки человек.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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