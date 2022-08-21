Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

МВД проверит информацию о мужчине, который приставал к детям под Новосибирском

Фото МВД проверит информацию о мужчине, который приставал к детям под Новосибирском
Фото МВД проверит информацию о мужчине, который приставал к детям под Новосибирском

Фото: Depositphotos

МВД проверит информацию о мужчине, который делал непристойные предложения детям в городе Обь под Новосибирском.

21 августа мужчина в городе Обь распивал спиртное на детской площадке и предлагал девочкам показать "джум-джум". ГУ МВД по Новосибирской области сообщило о начале проверки.

На этого мужчину ранее жаловались жители Оби. Пресс-служба МВД описывает инцидент как распитие алкогольных напитков в общественном месте и предложение алкоголя несовершеннолетним.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают личность мужчины и устанавливают обстоятельства инцидент. На детскую площадку, где ранее видели мужчину, и ее окрестности, выслали дополнительные патрули.

В соцсети поддержали публикацию, отметив, что ранее также видели этого мужчину пьяным на детской площадке.

Напомним, 19 августа в Новосибирске поймали педофила. Пассажиры автобуса №28 заметили, что мужчина гладил коленки девочки 10-12 лет. Один из очевидцев вывел подозрительного человека из автобуса и передал на руки полицейским.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22104
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13172
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
10069
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9471
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
8843
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022
8519
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
7542
Житель Новосибирска вывел из автобуса педофила, трогавшего коленку девочки 10-12 лет