МВД проверит информацию о мужчине, который приставал к детям под Новосибирском

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МВД проверит информацию о мужчине, который делал непристойные предложения детям в городе Обь под Новосибирском.

21 августа мужчина в городе Обь распивал спиртное на детской площадке и предлагал девочкам показать "джум-джум". ГУ МВД по Новосибирской области сообщило о начале проверки.

На этого мужчину ранее жаловались жители Оби. Пресс-служба МВД описывает инцидент как распитие алкогольных напитков в общественном месте и предложение алкоголя несовершеннолетним.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают личность мужчины и устанавливают обстоятельства инцидент. На детскую площадку, где ранее видели мужчину, и ее окрестности, выслали дополнительные патрули.

В соцсети поддержали публикацию, отметив, что ранее также видели этого мужчину пьяным на детской площадке.

Напомним, 19 августа в Новосибирске поймали педофила. Пассажиры автобуса №28 заметили, что мужчина гладил коленки девочки 10-12 лет. Один из очевидцев вывел подозрительного человека из автобуса и передал на руки полицейским.