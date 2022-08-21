Под Новосибирском мужчина предложил девочкам показать "джум-джум"

Фото из паблика "Обь Онлайн" в "ВК", Сиб.фм

Жители Оби пожаловались на мужчину, который распивает спиртное на детской площадке и предлагает девочкам показать "джум-джум".

Жители Оби заподозрили взрослого мужчину в нездоровом интересе к детям. Со слов очевидицы, сибиряк приходит на детскую площадку с алкоголем и предлагает его подростках.

"Обитает в Толмачево на улице Титова ( на двушках), сидит с детьми и даёт им алкоголь и сигареты, был случай бегал за девочкой и предлагал показать джун джун", — написала в соцсети девушка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — ред.)

В комментариях многие поддержали очевидицу, сообщив, что тоже становились свидетелями странного поведения мужчины.

"Он бывает пьёт , сами же эти девочки к нему подходят либо кричат что нибудь ему", — написала Яна А.

"Девочки молодцы, что предупредили и нами неоднократно был замечен этот мужчина", — поддержала Ксения О.

"Мужчина постоянно появляется пьяный, с бутылкой тёмного нефильтрованного и сигаретой в зубах на детской площадке. Это по вашему хорошо? В полиции это дело далеко не пройдёт, поэтому и придаём огласке этот случай в постах, пусть страна знает своих героев педофилов и алкашей в лицо!", — добавила Валерия З.

Также комментаторы выяснили, что под загадочным словом "джум-джум" подразумевается мужской половой орган.

Как ранее писал Сиб.фм, 19 августа в Новосибирске поймали педофила. Инцидент произошёл днем, в автобусе №28. Пассажиры заметили, что мужчина гладил коленки девочки 10-12 лет. Один из очевидцев задержал мужчину, вывел его из автобуса и передал на руки полицейским.

Напомним, 12 августа мужчина показал член в цветочном салоне Новосибирска.