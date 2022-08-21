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Потепление до +23 ожидается в Новосибирске на рабочей неделе

Фото Потепление до +23 ожидается в Новосибирске на рабочей неделе
Фото Потепление до +23 ожидается в Новосибирске на рабочей неделе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Последнее летнее потепление придёт в Новосибирск 25 августа, воздух прогреется до +23 градусов.

На предстоящей рабочей неделе с 23 по 28 августа в Новосибирске ожидается потепление до + 23 градусов. Об этом сообщается на сайте gismeteo.ru.

В начале недели в Новосибирске установится сухая, но прохладная погода. Днём в областном центре будет 16 градусов тепла.

Во вторник, 23 августа, воздух прогреется сильнее: до +19 днем и +7 ночью.

Комфортная температура установится в среду, 24 августа, и в четверг, 25 августа. Столбики термометров покажут + 22, +23 градуса.

Дожди вернутся в Новосибирск в пятницу, 26 августа. При этом в выходные дни сибиряков и вовсе ожидает мощный ливень.

Напомним, ранее погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на 1 сентября 2022 года в Новосибирске. По данным ресурса Яндекс.Погода, в первый день осени горожан ожидает температура до +14 градусов ночью и +17 градусов днём. Осадков не будет, но и солнце на небе тоже не покажется.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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