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Робот-предсказатель будет работать на Венчурной Ярмарке «Технопрома-2022» в Новосибирске

Фото Робот-предсказатель будет работать на Венчурной Ярмарке «Технопрома-2022» в Новосибирске
Фото Робот-предсказатель будет работать на Венчурной Ярмарке «Технопрома-2022» в Новосибирске

Фото: https://www.freepik.com

Робот-предсказатель будет развлекать участников Сибирской Венчурной Ярмарки, которая пройдет в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2022» 23-24 августа.

Участники Сибирской Венчурной Ярмарки смогут пообщаться с роботом-предсказателем в рамках форума "Технопром-2022" в Новосибирске. 23 и 24 августа "ясновидящее устройство" сможет дать прогноз на развитие бизнеса в ближайший год.

"Посетителей будет развлекать робот-предсказатель: специальный автомат, если поместить в него руку, выдает короткий прогноз-предсказание – как будет развиваться ваш бизнес в течение года", — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На ярмарке 24 компании представят свои инновационные проекты потенциальным инвесторам, венчурам и бизнес-ангелам, а те, в свою очередь, расскажут гостям о механизмах привлечения частных инвестиций в стартапы, нюансах сопровождения текущих инвестиций и поделятся, как искать лучшие и прибыльные проекты.

Форум и венчурная ярмарка пройдут на территории «Экспоцентра». Там же любой желающий сможет попробовать себя в элеватор-питче, задача которого за 1 минуту продать свою идею потенциальному инвестору.

Напомним, командные битвы роботов пройдут в Новосибирске в рамках делового форума "Технопром-2022" с 23 по 26 августа. Управлять персонажами компьютерной игры участники смогут с помощью ноутбуков.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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