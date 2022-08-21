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В Новосибирске 27-28 августа пройдут турниры средневековых рыцарей, лучников и танцоров

Фото В Новосибирске 27-28 августа пройдут турниры средневековых рыцарей, лучников и танцоров
Фото В Новосибирске 27-28 августа пройдут турниры средневековых рыцарей, лучников и танцоров

Фото: группа «Княжий двор - 2022»

В Новосибирске пройдет фестиваль исторической реконструкции и фехтования «Княжий двор».

27 и 28 августа в Заельцовском парке Новосибирска состоится городской фестиваль исторической реконструкции. В программе ожидаются рыцарские турниры, исторические лекции и тематические мастер-классы.

Фестиваль «Княжий двор» будет открыт для всех желающих. На нескольких площадках будут открыты активности, воссоздающие разные эпохи.

Главные события фестиваля — турниры закованные в латы рыцарей и лучников, а также воссозданные походные лагери римских легионеров, викингов и купцов.

Время проведения фестиваля

27 августа — с 10:00 до 20:00.

28 августа — с 10:00 до 14:00.

Фото В Новосибирске 27-28 августа пройдут турниры средневековых рыцарей, лучников и танцоров 2

В тире желающие смогут пострелять из лука — или пометать топоры.

В программе ожидаются также мастер-классы исторического танца, плетения бересты и использования булавы как спортивного снаряда.

В лектории приглашенные эксперты расскажут об эпохе Рима, крестовых походах и бое в Средние века.

Напомним, 23 июля в парке новосибирского планетария пройдет фестиваль воздушных змеев.

Ранее в Новосибирске прошел фестиваль фейерверков в день города.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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