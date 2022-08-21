Возбуждающий гриб с феромонами нашли в лесу Новосибирской области

Фото из группы "Грибы и грибные места НСО" в паблике "ВК"

Необычный возбуждающий белок гриб обнаружен в лесу в Новосибирской области.

Новосибирские грибники обнаружили в лесу необычный гриб, который похож на картофель. Фото находки они разместили в паблике "Грибы и грибные места НСО" с просьбой помочь определить — что за дикорос на снимке.

Как выяснилось, любителю тихой охоты попался так называемый гриб — парга, который часто путают с деликатесным трюфлем.

"Это грибы рода ризопогон (Rhizopogon), представители класса базидиомицетов, отряда болетовых — того же, к которому относятся маслята и белые. В народе его называют "парга"", — рассказала миколог-любитель Татьяна Бульонкова в беседе с "АиФ-Новосибирск".

Она уточнила, что это гриб растет под землей, и в отличии от других грибов не размножается спорами. Поэтому дикорос обладает специальным возбуждающим запахом, схожим с феромонами, который привлекает белок. Грызуны выкапывауют паргу из под земли и таким образом разносят по лесу.

По словам Бульонковой, парга не ядовита для человека, хотя и не съедобна. В лесу эти грибы выполняют важную защитную функцию. Грибница парги обволакивают корни сосен, защищая их от паразитов и инфекций.

Также паргу часто используют охотники в качестве приманки для хищника.

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