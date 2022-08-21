Житель Новосибирска продаёт мухоморы по 100 000 рублей за килограмм

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Биолог-натуралист из Новосибирска Ринат Султанов продаёт сушёные мухоморы по 100 000 рублей за килограмм.

Редкий пантерный мухомор продает в Новосибирске биолог Ринат Султанов по цене 100 тысяч рублей за килограмм. Сушеные мухоморы он фасует в пакеты по 20 граммов и реализует на Центральном рынке. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

По словам Султанова, у красно-белого гриба масса полезных свойств. Несмотря на свою ядовитость, он используется для лечения различных болезней и даже способен заменить алкоголь.

Как рассказал продавец мухоморов в беседе с журналистом издания, его клиенты — это профессиональные спортсмены и люди, которым не помогает стандартная медицина.

Свой товар Султанов собирает в Тогучинском районе Новосибирской области, а реализует на Центральном рынке.

50 граммов сушеных красных мухоморов стоит 2000 рублей, соответственно, килограмм обойдется в 2000 рублей.

Пантерный мухомор обойдется дороже — 2000 рублей за 20 граммов и 100000 рублей за килограмм.

Напомним, ранее жительница Первомайского района Новосибирска нашла в огороде гриб фаллической формы, который способен улучшать потенцию.