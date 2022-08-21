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общество

Житель Новосибирска продаёт мухоморы по 100 000 рублей за килограмм

Фото Житель Новосибирска продаёт мухоморы по 100 000 рублей за килограмм
Фото Житель Новосибирска продаёт мухоморы по 100 000 рублей за килограмм

Фото: https://unsplash.com/@lil_kvn

Биолог-натуралист из Новосибирска Ринат Султанов продаёт сушёные мухоморы по 100 000 рублей за килограмм.

Редкий пантерный мухомор продает в Новосибирске биолог Ринат Султанов по цене 100 тысяч рублей за килограмм. Сушеные мухоморы он фасует в пакеты по 20 граммов и реализует на Центральном рынке. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

По словам Султанова, у красно-белого гриба масса полезных свойств. Несмотря на свою ядовитость, он используется для лечения различных болезней и даже способен заменить алкоголь.

Как рассказал продавец мухоморов в беседе с журналистом издания, его клиенты — это профессиональные спортсмены и люди, которым не помогает стандартная медицина.

Свой товар Султанов собирает в Тогучинском районе Новосибирской области, а реализует на Центральном рынке.

50 граммов сушеных красных мухоморов стоит 2000 рублей, соответственно, килограмм обойдется в 2000 рублей.

Пантерный мухомор обойдется дороже — 2000 рублей за 20 граммов и 100000 рублей за килограмм.

Напомним, ранее жительница Первомайского района Новосибирска нашла в огороде гриб фаллической формы, который способен улучшать потенцию.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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