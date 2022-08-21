Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022
Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022

Freepik.com

День Государственного флага установили только в 1994 году, в этом году его отпразднуют 27 раз. Сиб.фм публикует тематические открытки к российскому празднику.

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 2

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 3

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 4

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 5

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 6

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 7

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 8

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 9

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 10

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 11

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 12

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 13

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 14

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 15

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 16

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 17

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 18

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 19

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 20

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 21

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 22

Фото Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022 23

Ранее Сиб.фм писал о том, будет ли выходной в День Государственного флага. Напомним, что в сети появилась полная программа празднования на 22 августа.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Россия
флаг
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21984
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
16434
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение
12854
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
9661
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9388
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
8807
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022
7645
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября