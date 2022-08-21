Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022

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День Государственного флага установили только в 1994 году, в этом году его отпразднуют 27 раз. Сиб.фм публикует тематические открытки к российскому празднику.

Ранее Сиб.фм писал о том, будет ли выходной в День Государственного флага. Напомним, что в сети появилась полная программа празднования на 22 августа.

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