Zа Россию: лучшие новые открытки в День Государственного флага России-2022

Freepik.com
День Государственного флага установили только в 1994 году, в этом году его отпразднуют 27 раз. Сиб.фм публикует тематические открытки к российскому празднику.
Ранее Сиб.фм писал о том, будет ли выходной в День Государственного флага. Напомним, что в сети появилась полная программа празднования на 22 августа.
Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают