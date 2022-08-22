2,7 тысячи человек сидят в колониях Новосибирска за преступления против жизни и здоровья

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2690 человек отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья в колониях Новосибирской области.

В исправительных колониях Новосибирской области чаще всего отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья. Сейчас таких заключенных около 2,7 тысячи человек. Такие данные за первое полугодие 2022 года приводит региональное отделение УФСИН.

Ведомство отмечает, что в этом году число таких преступлений уменьшилось. В прошлом году по схожим и аналогичным статьям отбывали наказание более 3000 человек, а в 2020 — 3,41 тысячи.

Релиз УФСИН также приводит данные по другим видам преступлений. Так, например, в колониях региона отбывают наказание за преступления против здоровья населения и общественной нравственности около 2270 человек — в 2021 году таких заключенных было около 2,43 тысячи человек.

Значительно возросло число преступлений против собственности. В 2022 году по таким статьям отбывают наказание 1,41 тыс. человек, а в 2021 — 1,15 тыс. человек.

Ранее жители Искитима добились отмены строительства исправительного центра для осуждённых. От строительства исправительного центра Новосибирская птицефабрика отказалась после нажима общественного мнения.

Напомним, этим летом более 200 осуждённых хором спели «Седую ночь». В исправительной колонии № 9 в Новосибирске прошёл вечер памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Осуждённые из кружка художественной самодеятельности исполнили песни из репертуара артиста в клубе ИК.