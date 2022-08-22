Четыре аварийных дома снесут в Новосибирске к 2033 году

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4 дома, построенные еще в 1930-х, снесут в Новосибирске к 2033 году.

В Новосибирске снесут аварийные дома в Первомайском и Ленинском районах. О расселении и сносе постановил мэр города Анатолий Локоть.

Дома под снос — №3, №5, №7 на улице Большая и №111 по улице Революции. Эти здания были построены еще в 1930-х годах, и в них до сих пор живут люди.

Анатолий Локоть постановил в ближайшие 11 лет снести аварийные здания, а также расселить жильцов. Этим займется департамент строительства и архитектуры мэрии.

Ранее под снос назначили еще 4 аварийных дома в Первомайском районе. Общая степень износа стен превысила допустимые значения, из-за чего дома подлежат только сносу. Сроки сноса такие же: до 2033 года включительно.

Напомним, с начала года в Новосибирске снесли более 40 незаконных рекламных щитов.