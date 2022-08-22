Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Четыре аварийных дома снесут в Новосибирске к 2033 году

Фото Четыре аварийных дома снесут в Новосибирске к 2033 году
Фото Четыре аварийных дома снесут в Новосибирске к 2033 году

Фото с сайта Google Maps

4 дома, построенные еще в 1930-х, снесут в Новосибирске к 2033 году.

В Новосибирске снесут аварийные дома в Первомайском и Ленинском районах. О расселении и сносе постановил мэр города Анатолий Локоть.

Дома под снос — №3, №5, №7 на улице Большая и №111 по улице Революции. Эти здания были построены еще в 1930-х годах, и в них до сих пор живут люди.

Анатолий Локоть постановил в ближайшие 11 лет снести аварийные здания, а также расселить жильцов. Этим займется департамент строительства и архитектуры мэрии.

Ранее под снос назначили еще 4 аварийных дома в Первомайском районе. Общая степень износа стен превысила допустимые значения, из-за чего дома подлежат только сносу. Сроки сноса такие же: до 2033 года включительно.

Напомним, с начала года в Новосибирске снесли более 40 незаконных рекламных щитов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22387
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13498
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
10678
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9713
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9047
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
8918
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске
8916
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022