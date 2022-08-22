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общество

Правительство РФ выделит 708 млн на реконструкцию Толмачёво в Новосибирске

Фото Правительство РФ выделит 708 млн на реконструкцию Толмачёво в Новосибирске
Фото Правительство РФ выделит 708 млн на реконструкцию Толмачёво в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Новосибирская область получит 708 миллионов из федерального бюджета для работ по реконструкции Толмачёво.

Новосибирской области выделят 708 миллионов из бюджета федерального уровня на осуществление работ по реконструкции аэропорта Толмачёво. Информация об этом появилась 22 августа в Telegram-канале «Новосибирь» со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

После перераспределения ассигнований из бюджета РФ было принято решение о выделении дополнительных средств Новосибирской области — суммарно региону достанется больше 1,1 миллиарда рублей.

Из них 708 миллионов потратят на реконструкцию новосибирского аэропорта Толмачёво, миллионов пойдут на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», 84 миллиона выделят на общежитие НГТУ, ещё 27 миллионов предназначены для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.

Ранее Сиб.фм рассказал историю жительницы Новосибирска, которая не успела на авиарейс в Москву из-за многокилометровой пробки, образовавшейся на подъезде к Толмачёво — по словам новосибирцев, такое повторяется не впервые.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
аэропорт Толмачёво
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