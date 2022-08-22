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Депутат горсовета Новосибирска Каверзина назвала философа Дугина сатанистом

Фото Депутат горсовета Новосибирска Каверзина назвала философа Дугина сатанистом
Фото Депутат горсовета Новосибирска Каверзина назвала философа Дугина сатанистом

Фото со страницы Светланы Каверзиной ВКонтакте

Член горсовета Новосибирска Светлана Каверзина резко высказалась о философе и политологе Александре Дугине, назвав его сатанистом.

В Новосибирске депутат горсовета Светлана Каверзина назвала российского философа и политолога Александра Дугина сатанистом. Своим мнением народная избранница поделилась в одном из тг-каналов, комментируя новость о гибели дочери Дугина Дарьи.

«В Новосибирске под именем Дугина много тёмного происходило. Для меня он синоним слова "сатанизм"», — написала Каверзина в комментариях.

Также депутат заявила, что идея "Русского мира", которую продвигал философ, привела к событиям на Украине.

На высказывания Каверзиной отреагировал другой депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Он назвал высказывания коллеги дикими и неприемлемыми.
«Для меня это неприемлемо и дико. Мне печально, что этот человек у нас является депутатом, и что она таким образом реагирует на смерть молодой девушки, на трагедию семьи», — сказал Антонов в беседе с журналистом "АиФ-Новосибирск".

Как ранее писал Сиб.фм, обозреватель, дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые пытались "убрать самого профессора". На смерть девушки отреагировал и новосибирский депутат Ростислав Антонов, который лично знал Дарью. Он заявил, что "убийцам Дарьи Дугиной уже приготовлено место в аду".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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