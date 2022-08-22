Депутат горсовета Новосибирска Каверзина назвала философа Дугина сатанистом

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Член горсовета Новосибирска Светлана Каверзина резко высказалась о философе и политологе Александре Дугине, назвав его сатанистом.

В Новосибирске депутат горсовета Светлана Каверзина назвала российского философа и политолога Александра Дугина сатанистом. Своим мнением народная избранница поделилась в одном из тг-каналов, комментируя новость о гибели дочери Дугина Дарьи.

«В Новосибирске под именем Дугина много тёмного происходило. Для меня он синоним слова "сатанизм"», — написала Каверзина в комментариях.

Также депутат заявила, что идея "Русского мира", которую продвигал философ, привела к событиям на Украине.

На высказывания Каверзиной отреагировал другой депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Он назвал высказывания коллеги дикими и неприемлемыми.

«Для меня это неприемлемо и дико. Мне печально, что этот человек у нас является депутатом, и что она таким образом реагирует на смерть молодой девушки, на трагедию семьи», — сказал Антонов в беседе с журналистом "АиФ-Новосибирск".

Как ранее писал Сиб.фм, обозреватель, дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые пытались "убрать самого профессора". На смерть девушки отреагировал и новосибирский депутат Ростислав Антонов, который лично знал Дарью. Он заявил, что "убийцам Дарьи Дугиной уже приготовлено место в аду".