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Депутат из Новосибирска Антонов пообещал убийцам Дарьи Дугиной "место в аду"

Фото Депутат из Новосибирска Антонов пообещал убийцам Дарьи Дугиной "место в аду"
Фото Депутат из Новосибирска Антонов пообещал убийцам Дарьи Дугиной "место в аду"

Фото со страницы Ростислава Антонова в "ВК"

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов отреагировал на сообщение о гибели 30-летней Дарьи Дугиной в Москве.

Обозреватель, дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые пытались "убрать самого профессора".

На сообщение о гибели 30-летней девушки отреагировал и советник главы ДНР, депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

"Знаком с нею лично. Она была очень светлым человеком. Встречался с ней перед своей прошлой командировкой в Донецк, обсуждали возможность её поездки на Донбасс и Азовсталь. Договорились встретиться повторно в конце месяца. Теперь встреча отложилась...", — написал Антонов на личной странице в "ВК" 21 августа.

Депутат назвал произошедшее террористическим актом. "Давно стало общим правилом, что в Донецке нет безопасных мест. А теперь и в Москве их не стало...", — поделился мнением Антонов.

В публикации он выразил соболезнования родным и близким погибшей девушки.

"Твоим убийцам уже приготовлено место в аду", — подчеркнул новосибирский депутат.

Как сообщают «Известия», в момент взрыва автомобиля Land Cruiser Prado Дарья Дугина находилась за рулем внедорожника. Девушка погибла на месте. Отмечается также что тело Дугиной полностью сгорела, поэтому личность жертвы взрыва не сразу удалось идентифицировать.

По данным издания, обозреватель ехала домой с фестиваля «Традиция».

30-летняя Дарья Дугина с июля 2022 года находится в санкционном списке Великобритании. Её отец, философ Александр Дугин — сторонник евразийства и интеграции России с постсоветскими республиками, также включён в санкционные списки.

Ранее депутат Ростислав Антонов резко высказался о скандальной публикации в соцсетях Хельги Пироговой.

Напомним, 19 августа губернатор региона Андрей Травников вернулся из рабочей поездки в Луганской и Донецкой народных республиках. Глава Новосибирской области провёл неделю в районе Мариуполя, ответственность за восстановление которого лежит на Новосибирской области.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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