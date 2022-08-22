Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Два ребёнка и женщина-водитель пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирске

Фото Два ребёнка и женщина-водитель пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирске
Фото Два ребёнка и женщина-водитель пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Помощь спасателей понадобилась пострадавшим в аварии с грузовиком детям и женщине-водителю: машины столкнулись в Ленинском районе Новосибирска.

Днём 21 августа на территории Ленинского района зафиксировали ДТП, участниками которого стали грузовик Howo и Toyota Platz. Автомобили столкнулись на улице 1-й Экскаваторный переулок. В аварии пострадали двое детей — пассажиры Toyota, а также женщина-водитель. На место ДТП выехали сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы.

Фото Два ребёнка и женщина-водитель пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирске 2

«Спасатели обеспечили противопожарную безопасность транспортных средств и их стабилизацию от перемещения на проезжей части», — рассказали в сообществе «Спасатели МАСС» ВКонтакте.

Пострадавших детей и женщину-водителя передали прибывшим на место врачам скорой медицинской помощи. На завершение работы спасателям понадобилось около получаса.

Днём 21 августа спасатели МАСС вытащили из Оби 36-летнего новосибирца: мужчина решил искупаться после принятия алкоголя и начал тонуть.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22387
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13498
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
10678
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9713
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9047
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
8918
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске
8916
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022