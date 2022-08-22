Два ребёнка и женщина-водитель пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Помощь спасателей понадобилась пострадавшим в аварии с грузовиком детям и женщине-водителю: машины столкнулись в Ленинском районе Новосибирска.

Днём 21 августа на территории Ленинского района зафиксировали ДТП, участниками которого стали грузовик Howo и Toyota Platz. Автомобили столкнулись на улице 1-й Экскаваторный переулок. В аварии пострадали двое детей — пассажиры Toyota, а также женщина-водитель. На место ДТП выехали сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы.

«Спасатели обеспечили противопожарную безопасность транспортных средств и их стабилизацию от перемещения на проезжей части», — рассказали в сообществе «Спасатели МАСС» ВКонтакте.

Пострадавших детей и женщину-водителя передали прибывшим на место врачам скорой медицинской помощи. На завершение работы спасателям понадобилось около получаса.

Днём 21 августа спасатели МАСС вытащили из Оби 36-летнего новосибирца: мужчина решил искупаться после принятия алкоголя и начал тонуть.