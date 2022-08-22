Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Федорчук прокомментировал уголовное дело учителя из Новосибирска Толмачёвой из-за фейков о военных

Фото Федорчук прокомментировал уголовное дело учителя из Новосибирска Толмачёвой из-за фейков о военных
Фото Федорчук прокомментировал уголовное дело учителя из Новосибирска Толмачёвой из-за фейков о военных

Фото Руслана Махова / Сиб.фм

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук назвал ожидаемым уголовное дело против педагога Ирины Толмачёвой.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук высказался про уголовное дело педагога Ирины Толмачевой в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Сергей Федорчук считает, что живя в стране и понимая существующую реальность, следует быть аккуратным в высказываниях.

«Если ты хочешь бороться [...] против системы, то ты должен быть готов к тому, что система, которая олицетворяет интересы большинства, может предъявить тебе какие-то обвинения», — считает министр образования НСО.

Федорчук сожалеет о заведении уголовного дела из-за одного высказывания, но считает, что это последствие, к которому нужно быть готовым.

«Если ты хочешь публично высказывать свои мысли и критиковать, то тогда уходи из школы и становись журналистом, депутатом, писателем или блогером и высказывайся»

Напомним, ранее министр Федорчук заступился за директора переполненной школы № 76 в Новосибирске. По его словам, принимая детей на учёбу, несмотря на дефицит свободных мест, женщина действовала правильно.

Также прошлой осенью он не исключил обязательную вакцинацию педагогов. Такого постановления еще не существует, но может появиться.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22614
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13668
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
11354
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9845
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9464
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
9014
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске
8997
Роковая дата 22 августа 2022 года: астрологи предупредили о грядущих страшных катаклизмах