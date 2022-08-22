Федорчук прокомментировал уголовное дело учителя из Новосибирска Толмачёвой из-за фейков о военных

Фото Руслана Махова / Сиб.фм

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук назвал ожидаемым уголовное дело против педагога Ирины Толмачёвой.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук высказался про уголовное дело педагога Ирины Толмачевой в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Сергей Федорчук считает, что живя в стране и понимая существующую реальность, следует быть аккуратным в высказываниях.

«Если ты хочешь бороться [...] против системы, то ты должен быть готов к тому, что система, которая олицетворяет интересы большинства, может предъявить тебе какие-то обвинения», — считает министр образования НСО.

Федорчук сожалеет о заведении уголовного дела из-за одного высказывания, но считает, что это последствие, к которому нужно быть готовым.

«Если ты хочешь публично высказывать свои мысли и критиковать, то тогда уходи из школы и становись журналистом, депутатом, писателем или блогером и высказывайся»

Напомним, ранее министр Федорчук заступился за директора переполненной школы № 76 в Новосибирске. По его словам, принимая детей на учёбу, несмотря на дефицит свободных мест, женщина действовала правильно.

Также прошлой осенью он не исключил обязательную вакцинацию педагогов. Такого постановления еще не существует, но может появиться.