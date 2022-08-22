ФСБ назвала заказчиков и убийц Дарьи Дугиной

Фото со страницы Ростислава Антонова в "ВК"

Федеральная служба безопасности раскрыла убийство 30-летней Дарьи Дугиной в Подмосковье.

В России раскрыто громкое убийство журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате взрыва автомобиля в Подмосковье 20 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным Федеральной службы безопасности, "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", а его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая после убийства скрылась в Эстонии.

Как сообщает издание, Вовк вместе с 12-летней дочерью заранее прибыла в Россию. В день убийства она с ребёнком находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где также присутствовала Дугина. Спецслужбы установили, что после управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

По данным ФСБ, убийство Дугиной было тщательно спланировано. Вовк несколько недель снимала квартиру в том же доме, где жила журналистка, и вела постоянное наблюдение за жертвой.

"При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP", — сообщает ТАСС.

"Твоим убийцам уже приготовлено место в аду", — подчеркнул новосибирский депутат.