Генеральский самолёт "Буратино" заметили в небе над Новосибирском

Фото: vk.com/id30611377

В небе над Новосибирском заметили самолет ТУ-134 УБЛ, который также называют "генеральским".

Новосибирский фотограф Алексей Игнатович заметил в небе над городом самолёт ТУ-134 УБЛ. Кадрами "генеральского" воздушного судна он поделился в соцсетях.

«Подскажите, кто в курсе: что за лайнер, какой авиакомпании и на каких линиях работает?» — написал на своей странице во «ВКонтакте» Алексей Игнатович.

Как предположили подписчики фотографа, самолёт ТУ-134 УБЛ носит неофициальное название "Буратино" из-за особой заостренной формы носа. В СССР это воздушное судно использовали для обучения экипажа бомбардировщика ТУ -160.

Также лайнер иногда называют "генеральским", поскольку сейчас такими бортами перевозят военных генералов.

Напомним, 12 августа в новосибирском аэропорту "Толмачёво" совершил посадку редкий самолёт Ил-80. Он также носит неофициальное название самолёта "Судного дня" или "ядерного самолёта".

Основная задача этой крылатой машины — обеспечивать эвакуацию высшего военного руководства страны во время угрозы. Одновременно с самолета обеспечивается управление вооружёнными силами в условиях конфликта.