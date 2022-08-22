Генеральский самолёт "Буратино" заметили в небе над Новосибирском

Фото: vk.com/id30611377
В небе над Новосибирском заметили самолет ТУ-134 УБЛ, который также называют "генеральским".
Новосибирский фотограф Алексей Игнатович заметил в небе над городом самолёт ТУ-134 УБЛ. Кадрами "генеральского" воздушного судна он поделился в соцсетях.
«Подскажите, кто в курсе: что за лайнер, какой авиакомпании и на каких линиях работает?» — написал на своей странице во «ВКонтакте» Алексей Игнатович.
Как предположили подписчики фотографа, самолёт ТУ-134 УБЛ носит неофициальное название "Буратино" из-за особой заостренной формы носа. В СССР это воздушное судно использовали для обучения экипажа бомбардировщика ТУ -160.
Также лайнер иногда называют "генеральским", поскольку сейчас такими бортами перевозят военных генералов.
Напомним, 12 августа в новосибирском аэропорту "Толмачёво" совершил посадку редкий самолёт Ил-80. Он также носит неофициальное название самолёта "Судного дня" или "ядерного самолёта".
Основная задача этой крылатой машины — обеспечивать эвакуацию высшего военного руководства страны во время угрозы. Одновременно с самолета обеспечивается управление вооружёнными силами в условиях конфликта.
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