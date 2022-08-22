Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об избиении пенсионерки в пансионате Новосибирска

Фото Сиб.фм

Руководитель Следкома РФ лично проконтролирует ход проверки избиения пенсионерки сотрудниками пансионата в Дзержинском районе Новосибирска.

Утром 22 августа стало известно о личном поручении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина касательно доследственной проверки информации об избиении пенсионерки — бывшей узницы концлагерей — в одном из пансионатов Дзержинского района. О том, что результаты проверки будут находиться на личном контроле главы СКР, сообщили на федеральном сайте Следственного комитета.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области В.Б. Зарипову представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях по факту причинения телесных повреждений женщине 1944 года рождения в одном из пансионатов города Новосибирска», — говорится в сообщении.

Как писал Сиб.фм ранее, новосибирские следователи начали доследственную проверку днём 21 августа. До этого в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в одном из пансионатов Дзержинского района стала жертвой избиения сотрудниками 78-летняя пенсионерка, бывшая узница немецких концентрационных лагерей — женщина проживает в учреждении на постоянной основе. О произошедшем рассказала её дочь.

Глава ведомства поручил установить полные обстоятельства инцидента и при наличии оснований без промедления возбудить уголовное дело.