Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Грузовик Isuzu врезался в кроссовер Toyota в Новосибирске

Фото Грузовик Isuzu врезался в кроссовер Toyota в Новосибирске
Фото Грузовик Isuzu врезался в кроссовер Toyota в Новосибирске

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

На магистрали Дзержинского района грузовик Isuzu столкнулся с кроссовером Toyota утром 22 августа.

Утром 22 августа на одной из главных дорог Дзержинского района произошло ДТП с участием грузовой и легковой машин: на улице Авиастроителей столкнулись Isuzu Elf и Toyota RAV-4. Запись с видеорегистратора одной из машин, проезжавших неподалёку, опубликовали в сообществе «АСТ-54».

На видео зафиксировано, как Toyota RAV-4 выезжает буквально наперерез грузовику по ходу движения, после чего происходит столкновение.

Как уточнили в публикации, машина двигались по главной дороге. На момент написания информации о пострадавших в аварии не поступало.

В комментариях отметили, что причиной аварии мог стать манипулятор — грузовик, перекрывший обзор установленным на нём краном.

Ранее Сиб.фм сообщал о смертельном ДТП, произошедшем на трассе недалеко от деревни Осинцево: там 60-летний водитель погиб в перевернувшейся Lada Priora.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22519
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13598
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
10986
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9782
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9275
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
8981
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске
8953
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022