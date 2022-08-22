Грузовик Isuzu врезался в кроссовер Toyota в Новосибирске

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

На магистрали Дзержинского района грузовик Isuzu столкнулся с кроссовером Toyota утром 22 августа.

Утром 22 августа на одной из главных дорог Дзержинского района произошло ДТП с участием грузовой и легковой машин: на улице Авиастроителей столкнулись Isuzu Elf и Toyota RAV-4. Запись с видеорегистратора одной из машин, проезжавших неподалёку, опубликовали в сообществе «АСТ-54».

На видео зафиксировано, как Toyota RAV-4 выезжает буквально наперерез грузовику по ходу движения, после чего происходит столкновение.

Как уточнили в публикации, машина двигались по главной дороге. На момент написания информации о пострадавших в аварии не поступало.

В комментариях отметили, что причиной аварии мог стать манипулятор — грузовик, перекрывший обзор установленным на нём краном.

Ранее Сиб.фм сообщал о смертельном ДТП, произошедшем на трассе недалеко от деревни Осинцево: там 60-летний водитель погиб в перевернувшейся Lada Priora.