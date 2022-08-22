Водитель погиб в перевернувшейся Lada Priora в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

60-летний мужчина погиб в ДТП на трассе «Абрамово — Старогребенщиково — Осинцево».

Вечером 21 августа на территории Новосибирской области зафиксировали смертельное ДТП: погиб 60-летний водитель Lada Priora. Авария произошла на 11 километре автотрассе Н-1429 «Абрамово — Старогребенщиково — Осинцево». Установлено, что мужчина ехал со стороны деревни Осинцево в направлении села Абрамово.

В новосибирской Госавтоинспекции сообщили: мужчина за рулём Lada Priora не справился с управлением, в результате чего съехал в правый кювет по ходу движения. После этого автомобиль опрокинулся на крышу. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

В настоящее время сотрудники регионального ГИБДД устанавливают полные обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал о похожем ДТП со смертельным исходом: 19 августа на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» перевернулся на крышу Chevrolet — в машине скончалась женщина-водитель.