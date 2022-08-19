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Женщина-водитель погибла в ДТП с опрокинувшимся автомобилем в Новосибирской области

Фото Женщина-водитель погибла в ДТП с опрокинувшимся автомобилем в Новосибирской области
Фото Женщина-водитель погибла в ДТП с опрокинувшимся автомобилем в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

36-летняя женщина скончалась в опрокинувшемся на крышу Chevrolet — авария произошла в Краснозёрском районе.

19 августа в 6:45 в Новосибирской области произошло смертельное ДТП: на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» Chevrolet перевернулся на крышу — женщина-водитель скончалась на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, машина двигалась со стороны Карасука в направлении Новосибирска. На 255 км по неустановленной причине водители не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего автомобиль опрокинулся на крышу.

По информации ГИБДД, в настоящее время на месте аварии работают полицейские и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
авария, дтп
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