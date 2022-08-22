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Грузовик Volvo задавил пешехода на трассе под Новосибирском

Фото Грузовик Volvo задавил пешехода на трассе под Новосибирском
Фото Грузовик Volvo задавил пешехода на трассе под Новосибирском

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

62-летний водитель грузовика задавил 31-летнего пешехода на трассе Р-254 "Иртыш" под Новосибирском.

22 августа в 10:50 водитель грузовика Volvo наехал на пешехода на 1432 километре трассы Р-254 "Иртыш". Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

31-летний водитель автомобиля Hino остановился на обочине и обходил свой автомобиль по трассе, когда на него наехал грузовик Volvo с полуприцепом. Наезд оказался смертельным.

Сейчас на месте происшествия экипаж полиции выясняет обстоятельства.

Фото Грузовик Volvo задавил пешехода на трассе под Новосибирском 2

Напомним, ранее водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов в Ленинском районе Новосибирска.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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