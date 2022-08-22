Грузовик Volvo задавил пешехода на трассе под Новосибирском

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области
62-летний водитель грузовика задавил 31-летнего пешехода на трассе Р-254 "Иртыш" под Новосибирском.
22 августа в 10:50 водитель грузовика Volvo наехал на пешехода на 1432 километре трассы Р-254 "Иртыш". Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.
31-летний водитель автомобиля Hino остановился на обочине и обходил свой автомобиль по трассе, когда на него наехал грузовик Volvo с полуприцепом. Наезд оказался смертельным.
Сейчас на месте происшествия экипаж полиции выясняет обстоятельства.
Напомним, ранее водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов в Ленинском районе Новосибирска.
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