Водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов в Ленинском районе Новосибирска

Фото: ГИБДД Новосибирска

Toyota Camry наехала на двух пешеходов на переходе-«зебре» в Ленинском районе Новосибирска.

19 августа в 17:18 водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов. Оба выжили и доставлены в лечебное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

31-летний водитель иномарки двигался по улице Пархоменко, и рядом с домом №84 наехал на 59-летнего мужчину и женщину в возрасте около 70 лет. Всё произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

ДПС устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее BMW X3 чуть не наехал на пешеходов во время обгона. Водитель BMW выехал на обочину, по которой пешком двигались два человека, и двигался в опасной близости от них.

Также в июле водитель Kia Rio наехал на 8-летнего мальчика на самокате. Известно, что мальчик переезжал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля.