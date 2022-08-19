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Водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов в Ленинском районе Новосибирска

Фото Водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов в Ленинском районе Новосибирска
Фото Водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов в Ленинском районе Новосибирска

Фото: ГИБДД Новосибирска

Toyota Camry наехала на двух пешеходов на переходе-«зебре» в Ленинском районе Новосибирска.

19 августа в 17:18 водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов. Оба выжили и доставлены в лечебное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

31-летний водитель иномарки двигался по улице Пархоменко, и рядом с домом №84 наехал на 59-летнего мужчину и женщину в возрасте около 70 лет. Всё произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

ДПС устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фото Водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов в Ленинском районе Новосибирска 2

Напомним, ранее BMW X3 чуть не наехал на пешеходов во время обгона. Водитель BMW выехал на обочину, по которой пешком двигались два человека, и двигался в опасной близости от них.

Также в июле водитель Kia Rio наехал на 8-летнего мальчика на самокате. Известно, что мальчик переезжал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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