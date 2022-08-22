На авторынке Новосибирска появились китайские электромобили BYD и GAC

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Электромобили из Китая пользуются популярностью в Новосибирске, несмотря на отсутствие отработанного сервиса и организованной инфраструктуры.

На рынке электромобилей Новосибирской области появились первые машины китайских марок — их привозят на заказ клиентам с аукционов или из автосалонов, — сообщает "BFM-Новосибирск". «Китайцы» находятся в одной ценовой категории с европейскими и американскими брендами. Например, новый BYD HAN EV 4WD стоит 4 млн рублей. Та же модель 2019 года выпуска, но б/у обойдется в 3 млн рублей.

Для новосибирцев выпущенные в КНР автомобили пока в новинку, поэтому инфраструктура еще не подстроилась под них, но это не останавливает людей от покупки. Помимо своих марок, в Китае собираются электромобили иностранных брендов — Volkswagen, Tesla, Honda.

«В Новосибирск все это уже повезли. Пока счет идет на десятки, но явно есть спрос. Люди покупают китайские электромобили, зная о том, что пока их ремонт тут затруднен. Сейчас для китайского электромобиля в Новосибирске нет в наличии, скажем, бампера, фары или какой-то другой запчасти. Если она понадобится, ее придется заказывать в Китае и везти сюда. То есть, условно, месяц ждать. Но людей это не пугает, не останавливает. Потому что это левый руль. И еще важный момент по дистанциям: на одной зарядке китайский автомобиль проезжает минимум 500 км. Уже можно путешествовать на Алтай, в Шерегеш», — говорит генеральный директор компании «Luxuary Auto» Егор Шайдула.

Лидерами среди электромобилей на региональном рынке остаются японские бренды. Их продажи сокращались в марте этого года, но к августу восстановились.

«Под них уже есть вся инфраструктура, выстроен сервис, есть все запчасти, — говорит Егор Шайдула. — Любая проблема решается. Как мы год назад их обслуживали, чинили, так и сейчас – ничего не поменялось. Ни логистика, ни ценообразование. Все осталось прежним. Машины, запчасти – всё возим из Японии. Японский рынок пока не собирается отказываться от России, потому что весь их рынок автомобилей с пробегом завязан на Россию».

По оценкам экспертов, в Новосибирске уже около 700 электромобилей — почти в 10 раз больше, чем 4 года назад. Для их зарядки, согласно справочникам, в городе оборудованы 38 станций.

Ранее Сиб.фм писал о том, как жители Новосибирска начали массово скупать автомобили на аукционах Японии и Южной Кореи.