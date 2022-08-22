Новосибирец поймал щуку-«динозавра» в Томской области

Фото из публикаций сообщества «Рыбалка в Новосибирске» ВКонтакте; коллаж «АиФ-Новосибирск»

Жители Новосибирска вылавливают щук весом в несколько десятков килограммов в водоёмах региона.

В Новосибирской области продолжается рыболовный сезон, и рыбаки активно делятся своими уловами в тематических сообществах. В августе 2022 года у многих особенно удалась ловля щуки — фотографии трофеев появились на странице «Рыбалка в Новосибирске» во Вконтакте.

В пределах города один из самых крупных уловов случился у новосибирца Сергея: его добычей стала щука весом в шесть килограммов.

«Поймал вблизи Северного объезда. 6 200 килограммов. Это мой личный рекорд. Ловил спиннингом с лодки», — рассказал мужчина в беседе с «АиФ-Новосибирск»

Вес улова рыбака Виталия составил 3,9 килограмма. По словам мужчины, ему удалось поживиться в дождливую погоду.

Некоторые предпочитают работать «на количество»: например, Виктор поймал восемь различных по весу щук в притоке Большой Оби под названием Симан.

«Было ветрено и дождливо, но поклёвки были», — уточнил он в публикации.

А вот за территорией Новосибирской области можно найти куда более впечатляющие уловы: например, житель Куйбышева Антон показал фотографию 23-килограммовой щуки, которую ему удалось добыть в Томской области. В комментариях к публикации подписчики охарактеризовали трофей рыбака как динозавра. Позже в беседе с «АиФ-Новосибирск» мужчина рассказал: на самом деле на фотографиях не он, да и кадр был сделан несколько лет назад. Также на это указывали и другие подписчики сообщества.

Напомним, в конце июля Сиб.фм рассказывал о рыбаке, который выловил «золотую рыбку» в одном из озёр Новосибирской области.