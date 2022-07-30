Рыбак поймал «золотую рыбку» в озере под Новосибирском

Фото: группа «Рыбалка в Новосибирске» во «Вконтакте»

Мужчина поймал рыбу с ярко-желтой чешуей в озере под Новосибирском и попросил опознать находку.

Рыбак Александр Тимофеев поймал необычную рыбу в одном из озер Новосибирской области. Он поделился добычей в группе «Рыбалка в Новосибирске» во «Вконтакте» и попросил опознать незнакомый ему вид.

Рыбаки на просьбу мужчины в первую очередь поинтересовались, загадал ли тот желание, когда выловил золотую рыбку.

Впрочем, были и конструктивные ответы: несколько рыбаков предположили, что это карп мои. Такие карпы разводятся искусственно на фермах, и откуда он мог попасть в естественное озеро — непонятно. Также пойманная рыба похожа на аквариумную Золотую Рыбку Обыкновенную.

Напомним, ранее в Новосибирске рыбак поймал утку на воблер. Мужчине удалось высвободить приманку из клюва птицы и отпустить утку на свободу. Другие рыбаки в комментариях к новости рассказали, как ловили чаек и летучих мышей.

Также весной 2022 года браконьер из Новосибирска выловил рыбу у Камчатки на 30 млн рублей. Следствие предполагает, что мужчина занимался незаконным выловом рыбы в марте и апреле 2022 года в Баренцевом море. За это время он выловил более 38 тонн трески и свыше 11 тонн терпуга.