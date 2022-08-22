Новосибирская область поможет Донбассу подготовиться к учебному году

Фото: тг-канал Андрея Травникова
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выделил основные направления помощи ЛНР и ДНР после посещения Беловодского района.
В ходе рабочей поездки губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил подшефный Беловодский район ЛНР. Он осмотрел учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской коммунальной инфраструктуры.
«Лично убедился, что для налаживания полноценной безопасной жизни наша помощь здесь жизненно необходима», — говорится в телеграм-канале Андрея Травникова.
22 августа на оперативном совещании в правительстве НСО глава региона выделил основные задачи по взаимодействию с ЛНР и ДНР — это подготовка к отопительному сезону и началу учебного года. Для этого ведутся ремонтные работы, контролируются поставки учебников. «Если бы мы сегодня туда не зашли, то в школах Беловодского района полностью было бы исключено преподавание русского языка», — отметил губернатор.
По словам Андрея Травникова, в Мариуполе ситуация еще более тяжелая. Жителей города нужно обеспечивать самым необходимым: водой, электричеством и безопасным жильем.
Напомним, в ходе рабочего визита губернатор также встретился с работающими в Донецкой и Луганской республиках новосибирцами, которые уехали на Донбасс несколькими месяцами ранее.
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