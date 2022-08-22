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Новосибирская область поможет Донбассу подготовиться к учебному году

Фото Новосибирская область поможет Донбассу подготовиться к учебному году
Фото Новосибирская область поможет Донбассу подготовиться к учебному году

Фото: тг-канал Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выделил основные направления помощи ЛНР и ДНР после посещения Беловодского района.

В ходе рабочей поездки губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил подшефный Беловодский район ЛНР. Он осмотрел учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской коммунальной инфраструктуры.

«Лично убедился, что для налаживания полноценной безопасной жизни наша помощь здесь жизненно необходима», — говорится в телеграм-канале Андрея Травникова.

22 августа на оперативном совещании в правительстве НСО глава региона выделил основные задачи по взаимодействию с ЛНР и ДНР — это подготовка к отопительному сезону и началу учебного года. Для этого ведутся ремонтные работы, контролируются поставки учебников. «Если бы мы сегодня туда не зашли, то в школах Беловодского района полностью было бы исключено преподавание русского языка», — отметил губернатор.

По словам Андрея Травникова, в Мариуполе ситуация еще более тяжелая. Жителей города нужно обеспечивать самым необходимым: водой, электричеством и безопасным жильем.

Напомним, в ходе рабочего визита губернатор также встретился с работающими в Донецкой и Луганской республиках новосибирцами, которые уехали на Донбасс несколькими месяцами ранее.

 

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Автор:
Софья Сибрикова
журналист

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