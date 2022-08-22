Новосибирская область стала лидером СФО по суммарному вводу жилья

Фото Максима Николаева

Новосибирская область поднялась в рейтинге по итогам ввода за семь месяцев.

С января по июль 2022 года Новосибирская область ввела 1264,4 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений — об этом свидетельствуют данные Росстата. По словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, это позволило сместить Челябинскую область на 12-е место.

Такой объём ввода на 68,1% превысил объём ввода за аналогичный период 2021 года.

«По темпам индустриального строительства область сохранила 7-е место в ТОП-10 по РФ. По объёму индивидуального жилищного строительства (ИЖС) находится на 19 месте. Сегодня регион опережает прошлогодний график строительства более чем на два месяца», —

отметил аналитик.

Эксперт обратил внимание: среди регионов, меньших НСО по численности, по объёму ввода жилья его опережают только Ленинградская область и Чеченская республика.

«Оба этих региона достигли таких результатов за счёт развития ИЖС: если Ленинградская область развивается за счёт северной столицы, то Чечня показывает в этом году уникальные результаты, а доля ИЖС составляет в республике 99% от объёма ввода», — подчеркнул Сергей Николаев.

В СФО Новосибирская область лидирует по суммарному объёму ввода с большим отрывом, опережая идущий на втором месте Красноярский край на 57,8%. По темпам индивидуального жилищного строительства регион обошла только Иркутская область с разрывом в 1,6%.

Ранее аналитик недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему в Новосибирске стоимость нового жилья в Октябрьском районе увеличивается на 20-25% быстрее рыночного уровня.