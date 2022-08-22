Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость

Новосибирская область стала лидером СФО по суммарному вводу жилья

Фото Новосибирская область стала лидером СФО по суммарному вводу жилья
Фото Новосибирская область стала лидером СФО по суммарному вводу жилья

Фото Максима Николаева

Новосибирская область поднялась в рейтинге по итогам ввода за семь месяцев.

С января по июль 2022 года Новосибирская область ввела 1264,4 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений — об этом свидетельствуют данные Росстата. По словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, это позволило сместить Челябинскую область на 12-е место.

Такой объём ввода на 68,1% превысил объём ввода за аналогичный период 2021 года.

«По темпам индустриального строительства область сохранила 7-е место в ТОП-10 по РФ. По объёму индивидуального жилищного строительства (ИЖС) находится на 19 месте. Сегодня регион опережает прошлогодний график строительства более чем на два месяца», —

отметил аналитик.

Эксперт обратил внимание: среди регионов, меньших НСО по численности, по объёму ввода жилья его опережают только Ленинградская область и Чеченская республика.

«Оба этих региона достигли таких результатов за счёт развития ИЖС: если Ленинградская область развивается за счёт северной столицы, то Чечня показывает в этом году уникальные результаты, а доля ИЖС составляет в республике 99% от объёма ввода», — подчеркнул Сергей Николаев.

В СФО Новосибирская область лидирует по суммарному объёму ввода с большим отрывом, опережая идущий на втором месте Красноярский край на 57,8%. По темпам индивидуального жилищного строительства регион обошла только Иркутская область с разрывом в 1,6%.

Ранее аналитик недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему в Новосибирске стоимость нового жилья в Октябрьском районе увеличивается на 20-25% быстрее рыночного уровня.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
строительство
недвижимость
застройщики
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22387
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13498
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
10678
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9713
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9047
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
8918
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске
8916
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022