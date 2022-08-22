Путин обратился к россиянам в День Государственного флага 22 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Президент РФ записал обращение к жителям в честь Дня российского флага.

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Таким образом выказывается уважение официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном воплощает её суверенитет и независимость. В честь этого дня президент РФ Владимир Путин записал видеообращение, в котором озвучил значение флага как символа страны. Запись разместили на официальном сайте президента России.

В своей речи президент отметил, что впервые российский флаг подняли на военном корабле, после чего стал неотъемлемой частью российской государственности.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, флаг России »навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан», и вдохновлять их на новые достижения в науке, культуре и спорте.

Недавно Сиб.фм рассказал о петиции, в которой президента попросили повторить выплату пособия 10 000 рублей на сборы в школу.