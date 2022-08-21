Россиянка попросила Путина повторить выплату 10 000 рублей к школе в августе 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Россиянка Надежда Волкова создала петицию, в которой попросила президента России Владимира Путина повторить выплату пособия 10000 рублей на сборы в школу.

В Сети набирает популярность петиция россиянки Надежды Волковой, которая попросила президента Владимира Путина о выплате 10 000 рублей на сборы в школы. Обращение женщины к главе государства на платформе Change.org подписали почти 900 человек.

Надежда Волкова отметила, что материальная помощь родителям школьников в России выплачивалась два года подряд — в 2020 и 2021-м. Это было связано с пандемией коронавируса.

Но и сейчас, по словам женщины, денежная выплата стала бы хорошим подспорьем для семей с детьми-школьниками. Поскольку в 2022 году все товары в школе сильно подорожали. Расходы на канцелярию, школьную форму, спортивную одежду, рюкзаки и прочее достигают 20 тысяч рублей.

"Многие тратятся не только на это, но и на организацию культурного досуга детей, например на оплату кружков и секций, а также оплачивают услуги репетиторов. Кроме того, из-за западных санкций, направленных против России, закрываются некоторые предприятия, люди теряют работу", — написала женщина.

Как ранее писал Сиб.фм, выплату 10000 рублей родители российских школьников ждут с начала августа. Однако официальных сообщений о том, будет ли назначена такая материальная помощь, до сих пор не прозвучало.

Напомним, в августе депутаты партии «Справедливая Россия» предложили ежегодно выплачивать семьям с детьми от 6 до 18 лет пособие в размере 21,8 тыс. рублей. Законопроект опубликован на платформе СОЗД ГАС «Законотворчество».