21 000 рублей к школе ежегодно: в Госдуме предложили новую выплату семьям с детьми

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Депутаты Госдумы предложили установить выплату 21850 рублей к 1 сентября для семей с детьми от 6 до 18 лет.

Депутаты партии «Справедливая Россия» предложили ежегодно выплачивать семьям с детьми от 6 до 18 лет пособие в размере 21,8 тыс. рублей. Законопроект опубликован на платформе СОЗД ГАС «Законотворчество».

В понедельник, 15 августа, 16 депутатов Госдумы внесли предложение ежегодно выплачивать к 1 сентября 21850 рублей семьям со школьниками от 6 до 18 лет.

Также законопроект включает в себя предложение о выплатах в размере 34679 рублей малоимущим семьям с детьми-инвалидами в возрасте от 18 до 23 лет, а для малоимущих студентов предлагаются 23206 рублей.

Напомним, 15 августа поступило сообщение, что около 160 миллионов рублей дополнительно выделило правительство Российской Федерации Новосибирской области на выплаты семьям с детьми. Пособие многодетные семьи смогут получать до достижения ребенком 3 лет. Размер такого пособия равен сумме детского прожиточного минимума — 14 569 рублей.

Также многодетные семьи в Новосибирске получат 5000 рублей к школе и 10000 рублей к вузу. Кроме единоразовой выплаты многодетные семьи могут рассчитывать на ежегодное пособие в размере 300 рублей на каждого школьника. Оно предназначено для покупки письменных принадлежностей. Еще 2000 рублей — на покупку одежды для учебы. Эти пособия полагаются только малообеспеченным семьям.