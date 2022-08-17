Сборы в школу в Новосибирске обходятся от 15 до 20 тысяч рублей

Родители школьников в Новосибирске тратят на сборы в школу от 15 до 20 тысяч рублей.

Почти 30% родителей новосибирских школьников планируют потратить на форму, канцелярию и рюкзаки до 20 тысяч рублей. Об этом говорится в итогах опроса, проведённого порталом Зарплата.ру.

Аналитики выяснили, что 34% опрощенных родителей запланировали на сборы в школу от 15 тысяч рублей. Еще 36% готовы потратить на эти цели до 20 тысяч рублей.

Дороже всего, по оценке родителей, обойдется школьная и спортивная форма. Средний бюджет на одежду — 5 тысяч рублей.

Рюкзак — тоже удовольствие не из дешёвых. На него семьи с детьми-школьников потратят от 2 до 5 тысяч рублей.

Канцелярия — один из самых малозатратных пунктов. На ручки-тетради родители отложили от 1 до 2 тысяч рублей.

Участники опроса отметили, что в 2022 году намерены купить детям планшеты либо смартфоны. Это удовольствие обойдется им от 10 до 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в Новосибирской области больше половины опрошенных родителей берут в августе отпуск для подготовки ребенка в школу.