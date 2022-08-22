Суд в Новосибирске не смягчил меру пресечения ученому Шиплюку

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Суд Советского района Новосибирска признал законным арест задержанного в начале августа ученого и директора института СО РАН.

«Постановление Советского райсуда от 4 августа 2022 года в отношении подозреваемого Шиплюка оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — заключила судья Ирина Волосская.

5 августа стало известно, что Александр Шиплюк обвиняется в госизмене. Районный суд постановил заключить ученого под стражу и содержать в СИЗО, московском «Лефортово», до 3 октября. В институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, который возглавляет Шиплюк, прошли обыски.

Адвокат арестованного Шиплюка намерен добиваться смягчения меры пресечения для своего подзащитного в судах кассационной инстанции и, если возникнет необходимость, в Верховном суде.

Ученые из новосибирского Академгородка не в первый раз становятся фигурантами дел о государственной измене. Летом 2022 года по этой же статье были арестованы Дмитрий Колкер, больной раком и скончавшийся после заключения в СИЗО, и Анатолий Маслов — коллега Александра Шиплюка.