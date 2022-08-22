Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Суд в Новосибирске не смягчил меру пресечения ученому Шиплюку

Фото Суд в Новосибирске не смягчил меру пресечения ученому Шиплюку
Фото Суд в Новосибирске не смягчил меру пресечения ученому Шиплюку

Фото: pexels.com

Суд Советского района Новосибирска признал законным арест задержанного в начале августа ученого и директора института СО РАН.

«Постановление Советского райсуда от 4 августа 2022 года в отношении подозреваемого Шиплюка оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — заключила судья Ирина Волосская.

5 августа стало известно, что Александр Шиплюк обвиняется в госизмене. Районный суд постановил заключить ученого под стражу и содержать в СИЗО, московском «Лефортово», до 3 октября. В институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, который возглавляет Шиплюк, прошли обыски.

Адвокат арестованного Шиплюка намерен добиваться смягчения меры пресечения для своего подзащитного в судах кассационной инстанции и, если возникнет необходимость, в Верховном суде.

Ученые из новосибирского Академгородка не в первый раз становятся фигурантами дел о государственной измене. Летом 2022 года по этой же статье были арестованы Дмитрий Колкер, больной раком и скончавшийся после заключения в СИЗО, и Анатолий Маслов — коллега Александра Шиплюка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Софья Сибрикова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22681
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13725
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
11694
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9905
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9607
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
9288
Роковая дата 22 августа 2022 года: астрологи предупредили о грядущих страшных катаклизмах
9037
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске