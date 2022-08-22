Спецназ с кувалдами штурмовал подпольный игорный клуб в Новосибирске

Фото и видео ГУ МВД по Новосибирской области

Троих новосибирцев осудят за организацию подпольных игр в покер в Октябрьском районе.

Троих жителей Новосибирска будут судить за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает СУ СК по Новосибирской области.

Следователи установили, что с октября 2021 по май 2022 года 34-летний, 42-летний и 52-летний сибиряки организовывали игры в покер в помещениях на улице Декабристов в Октябрьском районе.

По данным пресс-службы региональной полиции, работа заведений была строго законспирирована, а войти внутрь можно было только по предварительному звонку.

"Ликвидированные заведения работали круглосуточно, в залах постоянно находились администраторы и охранники, помещения были оборудованы камерами видеонаблюдения. На момент проверок в заведениях находились посетители и обслуживающий персонал", — уточнили в ГУ МВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли игровое оборудование, а с подозреваемых взяли подписку о невыезде. В ближайшее время дело с обвинительным заключением поступит в суд.

Напомним, ранее стало известно, что житель Искитимского района Новосибирской области решил незаконно организовать и проводить азартные игры. Всё необходимое оборудование мужчина смог приобрести через интернет. Он арендовал 4 нежилых помещения в разных районах города – Дзержинском, Кировском и Октябрьском. Также он купил более 50 комплектов технического оборудования: системные блоки, мониторы и так далее.

Также в середине августа азартная пенсионерка потеряла 280 тысяч рублей в ходе торгов на бирже в интернете.