Азартная пенсионерка проиграла 280 тысяч рублей на интернет-бирже

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Самарской области азартная пенсионерка решила приумножить свой капитал на интернет-бирже, но проиграла все сбережения.
65-летняя пенсионерка из Самарской области потеряла все свои сбережения в ходе торгов на бирже в интернете. Об этом сообщает издание sovainfo.ru.
"Женщине показалось заманчивым приумножить свой капитал с помощью инвестирования средств. Скачав торговую платформу, предприимчивая пенсионерка приготовилась "зарабатывать". Помочь ей в этом деле вызвался незнакомец, представившийся брокером. Он рассказал, как работает сервис, и пообещал немалый доход от вложенных денег", — говорится в публикации.
Затем брокер потребовал с пенсионерки пополнить фонд электронного аукциона. Что женщина и сделал, отдав 280 тысяч рублей.
Но обещанные золотые горы так и не появились, а счёт на торговой платформе оказался пуст. Снять даже часть якобы выигранных средств сайт не позволил.
Незнакомец как в воду канул, а пенсионерка осталась без своих кровных и без дохода. В полиции возбудили уголовное дело.
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