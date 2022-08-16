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общество

Азартная пенсионерка проиграла 280 тысяч рублей на интернет-бирже

Фото Азартная пенсионерка проиграла 280 тысяч рублей на интернет-бирже
Фото Азартная пенсионерка проиграла 280 тысяч рублей на интернет-бирже

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Самарской области азартная пенсионерка решила приумножить свой капитал на интернет-бирже, но проиграла все сбережения.

65-летняя пенсионерка из Самарской области потеряла все свои сбережения в ходе торгов на бирже в интернете. Об этом сообщает издание sovainfo.ru.

"Женщине показалось заманчивым приумножить свой капитал с помощью инвестирования средств. Скачав торговую платформу, предприимчивая пенсионерка приготовилась "зарабатывать". Помочь ей в этом деле вызвался незнакомец, представившийся брокером. Он рассказал, как работает сервис, и пообещал немалый доход от вложенных денег", — говорится в публикации.

Затем брокер потребовал с пенсионерки пополнить фонд электронного аукциона. Что женщина и сделал, отдав 280 тысяч рублей.

Но обещанные золотые горы так и не появились, а счёт на торговой платформе оказался пуст. Снять даже часть якобы выигранных средств сайт не позволил.

Незнакомец как в воду канул, а пенсионерка осталась без своих кровных и без дохода. В полиции возбудили уголовное дело.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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