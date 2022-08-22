Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В метро Новосибирска к поездам добавят пятый вагон

Фото В метро Новосибирска к поездам добавят пятый вагон
Фото В метро Новосибирска к поездам добавят пятый вагон

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В новосибирском метрополитене к поездам добавят пятый вагон, из-за чего изменится график движения поездов.

В метро Новосибирска с августа 2022 года может измениться график движения поездов. Это связано с добавлением пятого вагона к основному составу. Об этом сообщил источник в метрополитене.

По его информации, дополнительными вагонами усилят два состава, курсирующих по Ленинской линии. Ранее в рамках подготовки в добавлению пятого вагона, в метро сместили разметку, указывающую на место посадки пассажиров. Теперь она находится ближе к тоннелю.

Как ранее писал Сиб.фм, составы, которые будут использоваться после обновления, смогут перевозить больше людей за оодин рейс. Единственный нюанс — это будут старые вагоны.

Смена поездов будет проводиться в несколько этапов. Уже сейчас место остановки головного состава сместилось к началу станции. Это позволит вместить на одну станцию сразу 5 вагонов.

Напомним, в сентябре 2022 года в Новосибирске планируют достроить станцию метро «Спортивная» планируют достроить в сентябре.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22614
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13668
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
11354
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9845
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9464
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
9014
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске
8997
Роковая дата 22 августа 2022 года: астрологи предупредили о грядущих страшных катаклизмах