В метро Новосибирска к поездам добавят пятый вагон

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В новосибирском метрополитене к поездам добавят пятый вагон, из-за чего изменится график движения поездов.

В метро Новосибирска с августа 2022 года может измениться график движения поездов. Это связано с добавлением пятого вагона к основному составу. Об этом сообщил источник в метрополитене.

По его информации, дополнительными вагонами усилят два состава, курсирующих по Ленинской линии. Ранее в рамках подготовки в добавлению пятого вагона, в метро сместили разметку, указывающую на место посадки пассажиров. Теперь она находится ближе к тоннелю.

Как ранее писал Сиб.фм, составы, которые будут использоваться после обновления, смогут перевозить больше людей за оодин рейс. Единственный нюанс — это будут старые вагоны.

Смена поездов будет проводиться в несколько этапов. Уже сейчас место остановки головного состава сместилось к началу станции. Это позволит вместить на одну станцию сразу 5 вагонов.

Напомним, в сентябре 2022 года в Новосибирске планируют достроить станцию метро «Спортивная» планируют достроить в сентябре.