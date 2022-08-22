В МВД раскрыли подробности избиения 77-летней пенсионерки в пансионате Новосибирска

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Новосибирские полицейские выезжали на вызов в пансионат «Южный», где избили 77-летнюю лежачую пенсионерку — сейчас по этому факту проводится проверка.

Открытое письмо дочерей пострадавшей появилось в социальных сетях 20 августа. Опубликовать обращение к руководству федеральной сети частных пансионатов «Южный» женщин побудил случай, который произошёл с их мамой 7 августа. В группе «Сводка по району. Заельцовка» «ВКонтакте» дочери бывшей узницы концлагерей подробно описали все события того дня.

«Мы являемся дочерями Валентины 1944 года рождения, проживающей в период с февраля 2021 года по 07.08.2022 в Пансионате Южный в городе Новосибирске, — излагают фабулу дочери в официальном письме. – В первое время проживанием в пансионате мы были очень довольны, нас всё устраивало, никаких претензий и нареканий к персоналу не было. Плату за проживание мы вносили регулярно и на периодические повышения цен реагировали спокойно, полагая, что повысится качество пребывания нашей мамы и других постояльцев в пансионате».

Далее дочери рассказывают, что 7 августа им позвонила директор пансионата и сообщила о произошедшем инциденте — престарелую женщину побила соседка. Тут же родственники вспомнили, что и ранее наблюдали на теле пенсионерки синяки и ссадины.

«За полтора года нахождения в этом пансионате «Южный» мама неоднократно получала следующие травмы: перелом кисти (февраль 2022 года), перелом ключицы (апрель 2022 года). Переломы зафиксированы в травмпункте больницы Дзержинского района Новосибирска. Вразумительного ответа, что от персонала, что от руководства пансионата, а также, что произошло на самом деле , мы так и не получили,

- пишут дочки. – Персонал пансионата утверждал, что мама сама упала. Как такое могло произойти? Почему никто, ничего не видел? Если персонал не в состоянии уследить за постояльцами, значит, устанавливайте камеры и прочие способы фиксации событий».

Как пишут родственники, пенсионерка получила сильный ушиб головы и рук, гематомы на лице, также на шее матери дочки рассмотрели следы пальцев. По их мнению, экс-узницу концлагерей била костылём соседка по палате. При этом дверь она предварительно заблокировала. С их слов, персоналу пришлось, как ОМОНу, прорываться через окно.

«Маму мы забрали домой, и в настоящий момент она находится с нами. Ей больно есть и пить. В пансионате мы выяснили, что избиение постояльцев – не первый случай в комнате №4. Руководство пансионата утверждает, что раньше такого не было, покрывая при этом все неприятности пансионата. Персонал об этом знал, однако осознанно продолжал селить подопечных в эту комнату, что, конечно же, является вопиющей практикой в пансионате. Нам стало известно, что это четвёртый случай избиения подопечных в этой комнате»,

- заключили авторы обращения к руководству федеральной сети пансионатов.

Отметим, что подразделения этой сети работают и в других регионах страны, они оказывают услуги населению на коммерческой основе.

В учреждении, где всё это произошло, от комментариев СМИ отказываются, заявляя, что вся информация – у полиции.

В областном главке МВД России Сиб.фм рассказали, что начали проверку по этому инциденту. Процесс даже взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«7 августа текущего года участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску осуществлен выезд по сообщению от дежурного по факту причинения телесных повреждений 77-летней женщине в одном из пансионатов Новосибирска – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. —

По прибытии на адрес установлено, что у потерпевшей, проживающей в данном учреждении, имелись видимые телесные повреждения. На место была вызвана скорая помощь. 8 августа в полицию поступило заявление от дочери потерпевшей, которая является ее опекуном. Ей было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления тяжести причиненного здоровью женщины вреда и принятия процессуального решения».

Как сообщили в полиции, результаты экспертизы в органы внутренних дел пока так и не поступали. По ним и может быть установлен вред здоровью, нанесённый экс-узнице концлагерей, а, значит, это решит вопрос возбуждения и квалификации дела.