В Новосибирске подростки избили сверстника из-за проколотого уха

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Группа школьников напала на ровесника в Октябрьском районе Новосибирска из-за внешнего вида подростка.

В Новосибирске полиция начала проверку по сообщению об избиении подростка из-за сережки в ухе. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Плющихинском жилмассиве. Сначала драка завязалась между двумя подростками, один из которых носит длинны волосы и сережку. Школьников разняли, но на следующий день к парню с неформальным внешним видом подошла уже толпа агрессивных подростков с района. Они сильно избили обладателя сережки, забрали украшение и ушли.

Полиция начала проверку происшествия. В ведомстве отметили, что жалобы к ним и в больницу не поступали.

Ранее полиция начала расследование избиения пенсионерки в одном из пансионатов Новосибирска.