В Новосибирске спасатели МАСС освободили летучую мышь из детского сада

Фото: МАСС Новосибирска

Спасательная бригада МАСС 22 августа эвакуировала летучую мышь, которая запуталась в витражах детского сада "Золотая Рыбка".

Инцидент с участием летучей мыши произошёл в 11.16 в понедельник, 22 августа, в детском саду №357 "Золотая Рыбка". На этот раз клиентов спасателей МАСС стала летучая мышь.

"С помощью лестницы, спасатели поднялись к млекопитающему и поймали в плотную ткань, после чего вынесли на улицу и отпустили на волю. Вся работа заняла 9 минут", – сообщили в пресс-службе МАСС.

Этот детский сад находится в Калининском районе Новосибирска, на улице Объединения. Необычным совпадением стал тот факт, что неподалёку от этого дошкольного учреждения находится ещё один детсад, где в прошлую пятницу спасатели ловили белочку.