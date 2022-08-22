Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске спасатели МАСС освободили летучую мышь из детского сада

Фото В Новосибирске спасатели МАСС освободили летучую мышь из детского сада
Фото В Новосибирске спасатели МАСС освободили летучую мышь из детского сада

Фото: МАСС Новосибирска

Спасательная бригада МАСС 22 августа эвакуировала летучую мышь, которая запуталась в витражах детского сада "Золотая Рыбка".

Инцидент с участием летучей мыши произошёл в 11.16 в понедельник, 22 августа, в детском саду №357 "Золотая Рыбка". На этот раз клиентов спасателей МАСС стала летучая мышь.

"С помощью лестницы, спасатели поднялись к млекопитающему и поймали в плотную ткань, после чего вынесли на улицу и отпустили на волю. Вся работа заняла 9 минут", – сообщили в пресс-службе МАСС.

Этот детский сад находится в Калининском районе Новосибирска, на улице Объединения. Необычным совпадением стал тот факт, что неподалёку от этого дошкольного учреждения находится ещё один детсад, где в прошлую пятницу спасатели ловили белочку.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22614
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13668
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
11354
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9845
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9464
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
9014
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске
8997
Роковая дата 22 августа 2022 года: астрологи предупредили о грядущих страшных катаклизмах