В Сибири – есть: на Михайловской набережной пройдет большой гастрономический фестиваль

Фото: Федерация рестораторов и отельеров Сибири

27 и 28 августа на территории Михайловской набережной пройдет гастрономический фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!». Мероприятие объединит представителей сферы HoReCa: кофейни, рестораны, стритфуд, а также гостиничный и туристический бизнес. Организатор фестиваля – Федерация рестораторов и отельеров Сибири при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и НОО «Опора России».

Фестиваль направлен на формирование и развитие внутреннего туризма, а также популяризацию сибирской кухни. На площади более 120 000 кв. метров будут располагаться 20 фестивальных площадок, три лектория, гастрономическая ярмарка местных производителей, ремесленная ярмарка, фудкорты на которых лучшие рестораны города познакомят гостей со своей кухней. Гости праздника также смогут принять участие в чемпионате по кулинарии среди подростков «Готово!» и большом кулинарном баттле для любителей гастрономии.

«Организаторы запланировали много активностей, и безусловно, такое масштабное событие запомнится жителям и гостям Новосибирска. Это отличная возможность попробовать кухни разных национальностей, открыть для себя гастрономические новинки, познакомиться с региональными производителями. Гастротуризм сегодня развивается быстрыми темпами, и с нашей стороны мы поддерживаем региональных предпринимателей и сферу общепита. Ведь мы знаем, что такое настоящее сибирское гостеприимство!», – прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Участники и гости фестиваля смогут найти новых деловых партнёров, обменяться опытом и презентовать свою уникальную продукцию. В деловую программу мероприятия войдут саммит российских виноделов и Международный форум «HoReCa Сибири: гастрономия и туризм», который пройдёт в «Доме с колесом».

К участию приглашаются рестораторы, фермеры, местные производители, ремесленники, туроператоры, турагенты и гиды, участники соревнований. Места для участников «Аллеи рестораторов» предоставляются бесплатно, организаторы также берут на себя затраты по электричеству.

Уточнить наличие свободных мест можно по телефону +7 913 752 02 52

Подробную информацию можно найти на сайте фестиваля

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