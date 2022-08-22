Вандалы разгромили Аллею незабытых деревень под Новосибирском

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области прокуроры проверяют случай вандализма на Аллее незабытых деревень.

Вандалы уничтожили таблички на Аллее незабытых деревень в Ордынском районе Новосибирской области. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, неизвестные сломали часть табличек с информацией об исчезнувших деревнях, которые были затоплены при возведении Новосибирской ГЭС. Аллея находится в центральном парке рабочего посёлка Ордынское.

"По данному поводу должностными лицами МО МВД России «Ордынский» проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль", — сообщили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, в июле вандалы в поселке Посевной Новосибирской области осквернили более 20 могил. Он разгромили столики, повредили могильные плиты, опрокинули памятники. Среди поврежденных могил были захоронения пожилых людей, а также могила 16-летней девочки.